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20 мая 2024, 11:57 Читати українською

Китай продал рекордный объем долговых бумаг США

Китай в первом квартале этого года продал рекордное количество казначейских облигаций США, диверсифицируя портфель от американских активов, пишет Bloomberg.

Китай в первом квартале этого года продал рекордное количество казначейских облигаций США, диверсифицируя портфель от американских активов, пишет Bloomberg.► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиПекин продал на $53,3 млрд казначейских и агентских облигаций, а Бельгия в качестве главного хранителя активов Китая, за этот период продала казначейских облигаций на $22 млрд.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Пекин продал на $53,3 млрд казначейских и агентских облигаций, а Бельгия в качестве главного хранителя активов Китая, за этот период продала казначейских облигаций на $22 млрд.

Между тем, напряженность между крупнейшими экономиками мира может снова повыситься после того, как президент США Джо Байден объявил о резком повышении тарифов на ряд китайских импортных товаров. Главный оппонент его на предстоящих президентских выборах в США — Дональд Трамп — также склонен ввести пошлину более чем 60% на китайские товары.

Пекинские власти выразили свое четкое намерение диверсифицировать долларовые активы, и продажа Китаем американских ценных бумаг может ускориться по мере возобновления торговой войны.

С другой стороны, Китай нарастил свои запасы золота в официальных резервах до 4,9% в апреле, что является самым высоким показателем с 2015 года.

Источник: Минфин
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