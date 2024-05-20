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20 мая 2024, 11:36 Читати українською

Золото подорожало до исторического максимума

Золото подскочило до исторического максимума, подкрепленное растущим оптимизмом по поводу того, что Федеральная резервная система начнет смягчать монетарную политику в этом году вместе с ростом геополитической напряженности на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Bloomberg.

Золото подскочило до исторического максимума, подкрепленное растущим оптимизмом по поводу того, что Федеральная резервная система начнет смягчать монетарную политику в этом году вместе с ростом геополитической напряженности на Ближнем Востоке.
Фото:depositphotos

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Что происходит с ценами

Золото подорожало на 1,4% и достигло $2450,07 за унцию, превысив предыдущий внутридневный рекорд, достигнутый в апреле. На последних сессиях трейдеры ужесточали ставки на то, что Федеральная резервная система сможет снизить стоимость заимствований уже в сентябре, и этот сценарий поддержит золото, поскольку по нему не выплачивают проценты.

На прошлой неделе доллар США упал, а казначейские облигации выросли после того, как данные показали, что в апреле инфляция снизилась больше, чем ожидалось. Это поддержало драгоценный металл, цена которого выражена в долларах.

Статус металла оказался в центре внимания того, как 19 мая в тумане разбился вертолет, на борту которого находился президент Ирана Ибрагим Раиси. Эта новость усилила ощущение растущих геополитических рисков по всему региону.

«Ралли золота вызваны новостями из-за неопределенности по поводу произошедшего в Иране», — сказал Николас Фраппелл, глобальный руководитель институциональных рынков ABC в Сиднее.

Напомним

Золото 1 апреля подорожало до рекорда, поскольку признаки того, что Федеральная резервная система приближается к снижению процентных ставок, добавили толчок к росту, который также был вызван геополитической напряженностью и высоким спросом в Китае.

Источник: Минфин
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