Золото подскочило до исторического максимума, подкрепленное растущим оптимизмом по поводу того, что Федеральная резервная система начнет смягчать монетарную политику в этом году вместе с ростом геополитической напряженности на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Bloomberg.
Золото подорожало до исторического максимума
►Подписывайтесь на страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Что происходит с ценами
Золото подорожало на 1,4% и достигло $2450,07 за унцию, превысив предыдущий внутридневный рекорд, достигнутый в апреле. На последних сессиях трейдеры ужесточали ставки на то, что Федеральная резервная система сможет снизить стоимость заимствований уже в сентябре, и этот сценарий поддержит золото, поскольку по нему не выплачивают проценты.
На прошлой неделе доллар США упал, а казначейские облигации выросли после того, как данные показали, что в апреле инфляция снизилась больше, чем ожидалось. Это поддержало драгоценный металл, цена которого выражена в долларах.
Статус металла оказался в центре внимания того, как 19 мая в тумане разбился вертолет, на борту которого находился президент Ирана Ибрагим Раиси. Эта новость усилила ощущение растущих геополитических рисков по всему региону.
«Ралли золота вызваны новостями из-за неопределенности по поводу произошедшего в Иране», — сказал Николас Фраппелл, глобальный руководитель институциональных рынков ABC в Сиднее.
Напомним
Золото 1 апреля подорожало до рекорда, поскольку признаки того, что Федеральная резервная система приближается к снижению процентных ставок, добавили толчок к росту, который также был вызван геополитической напряженностью и высоким спросом в Китае.
Комментарии