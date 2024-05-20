Курс валют на 20 мая: доллар и евро подорожали в банках

В понедельник на наличном рынке курс доллара не изменился в покупке и прибавил 5 копеек в продаже. Евро подешевело на 5 копеек в покупке и прибавило 5 копеек в продаже.

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Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках в покупке и продаже прибавил 1 копейку. Евро прибавило 5 копеек в покупке и на 6 копеек в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 39,40−39,95 грн. Евро покупают за 42,70 грн., а продают за 43,40 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 39,91−40,01, евро — 43,30−43,46 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 39,52−39,54 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 42,99−43,00 грн/евро.

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