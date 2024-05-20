Цены на нефть выросли на фоне новости о смерти президента Ирана

Цены на нефть выросли после того, как президент Ирана погиб в авиакатастрофе, а кронпринц Саудовской Аравии отменил поездку в Японию, сославшись на проблемы со здоровьем короля. Об этом сообщает агентство Reuters.

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Нефть марки Brent подорожала на 41 цент, или на 0,5%, до $84,39 за баррель. Американская нефть марки West Texas Intermediate (WTI) подорожала на 23 цента до 80,29 доллара за баррель. Июньский контракт истекает во вторник, а более активный июльский контракт стоил $79,89, что на 31 цент, или 0,4% выше.

Президент Ирана Эбрагим Раиси, сторонник жесткой линии, погиб в результате крушения вертолета в горной местности вблизи границы с Азербайджаном, сообщили в понедельник официальные лица и государственные СМИ.

Кроме того, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман отложил свой визит в Японию, запланированный на понедельник из-за проблем со здоровьем своего отца короля Салмана.