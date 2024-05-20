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20 мая 2024, 11:13 Читати українською

Цены на нефть выросли на фоне новости о смерти президента Ирана

Цены на нефть выросли после того, как президент Ирана погиб в авиакатастрофе, а кронпринц Саудовской Аравии отменил поездку в Японию, сославшись на проблемы со здоровьем короля. Об этом сообщает агентство Reuters.

Цены на нефть выросли после того, как президент Ирана погиб в авиакатастрофе, а кронпринц Саудовской Аравии отменил поездку в Японию, сославшись на проблемы со здоровьем короля.

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Нефть марки Brent подорожала на 41 цент, или на 0,5%, до $84,39 за баррель. Американская нефть марки West Texas Intermediate (WTI) подорожала на 23 цента до 80,29 доллара за баррель. Июньский контракт истекает во вторник, а более активный июльский контракт стоил $79,89, что на 31 цент, или 0,4% выше.

Президент Ирана Эбрагим Раиси, сторонник жесткой линии, погиб в результате крушения вертолета в горной местности вблизи границы с Азербайджаном, сообщили в понедельник официальные лица и государственные СМИ.

Кроме того, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман отложил свой визит в Японию, запланированный на понедельник из-за проблем со здоровьем своего отца короля Салмана.

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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0
Oleksii Ch
Oleksii Ch
20 мая 2024, 11:59
#
Нічого, зараз відкотиться.
На кожній релевантній новині брокери намагаються щось урвати…
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0
Sinteo
Sinteo
20 мая 2024, 13:13
#
Та вже не вижливо відкотиться чи ни. Здохла ще одна *** і добре. Щастяздяровя мудозвону.
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