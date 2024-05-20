В апреле автопарк Украины пополнили более 2,6 тыс. новых автомобилей с бензиновыми ДВС.
Бензиновые бестселлеры апреля. Какие авто покупают украинцы
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Рынок бензиновых автомобилей
Бензиновые авто охватили 46% апрельского рынка новых легковых автомобилей и остаются самым большим его сегментом.
Однако их рыночная доля относительно апреля 2023 уменьшилась на 2 процентных пункта.
Лидером рынка новых бензиновых авто в прошлом месяце стал кроссовер Mazda CX5.
Топ-10 новых авто
В топ-10 моделей новых легковушек с бензиновыми ДВС попали:
- Mazda CX5 — 220 ед.;
- KIA Sportage — 185 ед.;
- Toyota RAV-4 — 174 ед.;
- Renault Duster — 111 ед.;
- Hyundai Tucson — 110 ед.;
- Suzuki Vitara — 106 ед.;
- Suzuki SX4 — 94 ед.;
- Skoda Octavia — 94 ед.;
- VW Tiguan — 83 ед.;
- KIA Cee'd — 61 ед.
Источник: Минфин
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