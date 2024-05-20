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20 мая 2024, 9:25 Читати українською

Бензиновые бестселлеры апреля. Какие авто покупают украинцы

В апреле автопарк Украины пополнили более 2,6 тыс. новых автомобилей с бензиновыми ДВС.

В апреле автопарк Украины пополнили более 2,6 тыс.
Фото:zw.ua

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Рынок бензиновых автомобилей

Бензиновые авто охватили 46% апрельского рынка новых легковых автомобилей и остаются самым большим его сегментом.

Однако их рыночная доля относительно апреля 2023 уменьшилась на 2 процентных пункта.

Лидером рынка новых бензиновых авто в прошлом месяце стал кроссовер Mazda CX5.

Топ-10 новых авто

В топ-10 моделей новых легковушек с бензиновыми ДВС попали:

  • Mazda CX5 — 220 ед.;
  • KIA Sportage — 185 ед.;
  • Toyota RAV-4 — 174 ед.;
  • Renault Duster — 111 ед.;
  • Hyundai Tucson — 110 ед.;
  • Suzuki Vitara — 106 ед.;
  • Suzuki SX4 — 94 ед.;
  • Skoda Octavia — 94 ед.;
  • VW Tiguan — 83 ед.;
  • KIA Cee'd — 61 ед.
Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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