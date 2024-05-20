За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1 400 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 493690 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 19 мая: 1400 российских оккупантов, 14 танков, 81 БПЛА и 1 корабль
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Потери врага
- личного состава — около 493690 (+1400) человек,
- танков — 7590 (+14) ед,
- боевых бронированных машин — 14665 (+35) ед,
- артиллерийских систем — 12737 (+50) ед,
- РСЗО — 1076 (+2) ед,
- средства ПВО — 807 (+4) ед,
- самолетов — 354 (+0) ед,
- вертолетов — 326 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 10236 (+81),
- крылатые ракеты — 2205 (+1),
- корабли /катера — 27 (+1) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 17311 (+60) ед,
- специальная техника — 2079 (+2)
Источник: Минфин
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