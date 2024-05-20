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20 мая 2024, 8:10 Читати українською

С Днем банковского работника!

«Минфин» поздравляет с профессиональным праздником банкиров — людей, работа которых требует особой ответственности, сосредоточенности, терпения и самоотдачи.

«Минфин» поздравляет с профессиональным праздником банкиров — людей, работа которых требует особой ответственности, сосредоточенности, терпения и самоотдачи.

Желаем каждому из вас здоровья и энергии, внутреннего покоя, мира, любви и понимания в семье, больше радости и хороших новостей в каждом дне!

Желаем развиваться и достигать новых высот в карьере, всегда чувствовать себя на своем месте. И, конечно, пусть растут ваши финансовые возможности, уверенность в завтрашнем дне.

Хороших вам клиентов, больше удачных сделок и успеха по всем ежедневным делам!

Слава Украине!

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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Qwerty1999
Qwerty1999
20 мая 2024, 8:27
#
Банківські співробітники найбільші нероби, якщо не по всій країні, то у Харкові однозначно…

Статистична інформація про час роботи укрбанків у Харкові
с початку російського наступу на півночі Харківської області:
10 травня — банки цілий день не працювали
11 травня — субота вихідний
12 травня — неділя вихідний
13 травня — банки працювали 2 години
14 травня — банки працювали 2 години 30 хв.
15 травня — банки працювали 1 годину 55 хв.
16 травня — банки цілий день не працювали
17 травня — банки працювали 0 годин 23 хв.
18 травня — субота вихідний
19 травня — неділя вихідний

За останнній тиждень харківські банківські працівники абсолютної більшості
укрбанків ропрацювали трохи меньше семи годин замість сорока годин…
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TAN72
TAN72
20 мая 2024, 9:05
#
Время тревог может тоже напишите.
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