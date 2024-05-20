«Минфин» поздравляет с профессиональным праздником банкиров — людей, работа которых требует особой ответственности, сосредоточенности, терпения и самоотдачи.
С Днем банковского работника!
Желаем каждому из вас здоровья и энергии, внутреннего покоя, мира, любви и понимания в семье, больше радости и хороших новостей в каждом дне!
Желаем развиваться и достигать новых высот в карьере, всегда чувствовать себя на своем месте. И, конечно, пусть растут ваши финансовые возможности, уверенность в завтрашнем дне.
Хороших вам клиентов, больше удачных сделок и успеха по всем ежедневным делам!
Слава Украине!
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Комментарии - 2
Статистична інформація про час роботи укрбанків у Харкові
с початку російського наступу на півночі Харківської області:
10 травня — банки цілий день не працювали
11 травня — субота вихідний
12 травня — неділя вихідний
13 травня — банки працювали 2 години
14 травня — банки працювали 2 години 30 хв.
15 травня — банки працювали 1 годину 55 хв.
16 травня — банки цілий день не працювали
17 травня — банки працювали 0 годин 23 хв.
18 травня — субота вихідний
19 травня — неділя вихідний
За останнній тиждень харківські банківські працівники абсолютної більшості
укрбанків ропрацювали трохи меньше семи годин замість сорока годин…