Danone продает бизнес в россии

Французский производитель продовольствия на напитках Danone сообщил 17 мая о закрытии соглашения по продаже российского бизнеса компании ООО «Вамин Р». Об этом сообщает The Moscow Times.

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В марте Danone сообщала, что получила от регулятивных органов необходимые разрешения на продажу бизнеса по производству основных молочных и растительных продуктов в россии.

Общий ущерб, отмеченный Danone в своей отчетности, составляет 1,2 млрд евро ($1,3 млрд).

Компания начала передачу своего бизнеса в россию в октябре 2022 года. До этого компания исключала выход из российского рынка. Претендентами на покупку активов Danone в разное время являлись российские, арабские и китайские компании.