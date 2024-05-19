Moderna выиграла в суде право на патент на вакцину против Covid-19 у Pfizer/BioNTech

Moderna выиграла дело в Европейском патентном ведомстве в споре с Pfizer и BioNTech по поводу своей вакцины против Covid-19. Об этом сообщает Financial Times.

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Ранее компания столкнулась с несколькими неудачами в судебной борьбе с Pfizer и BioNTech по поводу одной из самых популярных вакцин против Covid19 Comirnaty от BioNTech.

«Мы рады сообщить, что Европейское патентное ведомство решило поддержать патент EP949 компании Moderna, одного из ключевых патентов, которые сейчас обжалуются против Pfizer и BioNTech в различных европейских национальных судах», — заявили в Moderna.

Pfizer и BioNTech имеют два месяца на подачу апелляции, которую, по словам Pfizer, могут подать.

BioNTech заявила, что решение ЕПВ «не меняет нашей непоколебимой и однозначной позиции, что этот патент недействителен».

«Мы будем продолжать энергично защищать наши инновации против всех обвинений в нарушении патентов, включая это дело», — добавили они.

Акции компаний отреагировали на новости — Moderna ростом, а Pfizer падением.