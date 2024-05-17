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17 мая 2024, 16:01 Читати українською

Британская Arup потеряла $25 миллионов из-за мошенничества с использованием ИИ

Британская инжиниринговая группа Arup потеряла 200 млн гонконгских долларов ($25 млн) после того, как мошенники использовали цифровую клонированную версию старшего менеджера во время видеоконференции. Об этом сообщает Financial Times.

Британская инжиниринговая группа Arup потеряла 200 млн гонконгских долларов ($25 млн) после того, как мошенники использовали цифровую клонированную версию старшего менеджера во время видеоконференции.
Фото: freepik.com

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Ранее полиция Гонконга рассказывала об этом инциденте, который считается одним из крупнейших в мире мошенничеств с использованием технологии дипфейк. Но тогда правоохранители не называли пострадавшую компанию.

Financial Times подтвердила, что это была компания Arup, в которой работает около 18 000 человек по всему миру, а ее годовой доход составляет более 2 млрд фунтов стерлингов.

«Мы можем подтвердить, что были использованы поддельные голоса и изображения», — заявили в компании, отказавшись предоставить подробности, поскольку инцидент все еще расследуется.

«Наша финансовая стабильность и бизнес-операции не пострадали, и ни одна из наших внутренних систем не была скомпрометирована», — добавили в компании.

Предыстория

В феврале в полиции Гонконга сообщили местным СМИ, что сотрудник компании получил сообщение, якобы от главного финансового директора Великобритании, о «конфиденциальной операции».

После видеоконференции, к которой присоединился цифровой клонированный финансовый директор компании и другие фальшивые сотрудники компании, сотрудник совершил в общей сложности 15 переводов на пять банковских счетов Гонконга, прежде чем в конце концов обнаружил, что это было мошенничество, обратившись в штаб-квартиру группы.

Полиция сообщила, что расследование по этому делу продолжается, пока никто не задержан.

Угроза дипфейков

В Financial Times отметили, что этот случай подчеркивает угрозу, которую представляют дипфейки — гиперреалистичные видео, аудио и другие материалы, созданные с помощью искусственного интеллекта, которые используют киберпреступники в своих целях.

Источник: Минфин
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