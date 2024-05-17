Совет Европы принял первую конвенцию об искусственном интеллекте

Совет Европы объявил о принятии первой конвенции по защите прав человека и демократии в условиях развития технологий искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщает пресс-служба Совета Европы, передает «Европейская правда».

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Совет Европы принял первое юридически обязывающее соглашение — Рамочную конвенцию об искусственном интеллекте, правах человека, демократии и верховенстве права — 17 мая во время ежегодного заседания Комитета министров СЕ в Страсбурге, объединяющего министров иностранных дел 46 стран-участниц.

Конвенция, открытая для присоединения также для стран за пределами Европы, охватывает все аспекты применения и рисков, связанных с применением ИИ в контексте соблюдения прав человека, уважения демократических стандартов и верховенства права.

Документ два года разрабатывался специальным межправительственным комитетом, в котором были представлены также 11 стран, не являющихся участниками Совета Европы, и представители бизнеса и гражданского общества.

Конвенция включает использование инструментов искусственного интеллекта в государственной и негосударственной сферах.

Регулировка ИИ

Сторонам конвенции предлагают два способа регулирования использования ИИ в частном секторе: либо по прямому обязательству соблюдать положения конвенции, либо по требованию принимать «другие меры» для ее соблюдения и руководствуясь национальным законодательством.

Стороны должны будут принимать меры для выявления, предотвращения и уменьшения возможных рисков, связанных с технологиями ИИ, и рассмотреть ограничения или запреты в тех случаях, когда использование технологий будет представлять риски для соблюдения стандартов прав человека.

Также страны, которые присоединятся к конвенции, должны будут позаботиться о законодательных механизмах защиты лиц, права которых будут нарушены через технологии ИИ, и процедурные предохранители, как предупреждение лиц о том, что они взаимодействуют с искусственным интеллектом.

Конвенция требует предусмотреть предохранители от злоупотребления ИИ для подрыва демократических институтов и процессов.

Вместе с тем, страны не должны будут соблюдать требования конвенции в деятельности, связанной с защитой нацбезопасности, но должны позаботиться, что такое использование технологии не нарушает международное право.

Конвенция не будет применяться в вопросах национальной обороны и исследовательской деятельности, за исключением случаев, когда тестирование систем ИИ потенциально может создавать риски для прав человека, демократии и верховенства права.

Страны-участники должны будут учредить независимый механизм для надзора за соблюдением положений конвенции.

Рамочную конвенцию откроют для подписания 5 сентября 2024 года в Вильнюсе на конференции министров юстиции.