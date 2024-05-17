Индекс Dow Jones впервые пересек отметку 40 тысяч

Промышленный индекс Dow Jones впервые в истории преодолел отметку в 40 тыс. пунктов. Об этом пишет CNBC.

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В ходе торгов 16 мая индекс поднялся выше этой отметки — до 40 051,05 пункта. Помимо Dow, рекордные значения достигли S&P 500 — 5 297,1 пункта, и NASDAQ Composite — 16 698,32 пункта.

Толчком для роста послужили данные Бюро статистики труда, показавшие замедление роста потребительских цен в апреле. Этот отчет повысил шансы на то, что ФРС несколько раз в этом году снизит свою ключевую ставку.

Индекс Dow Jones Industrial Average был создан Чарльзом Доу в 1896 г. на основе 12 акций промышленных компаний, он задумывался как индикатор состояния американской экономики. После добавления восьми акций 1916 года, а затем еще десяти 1928 индекс Dow Jones уже почти в течение 100 лет состоит из 30 акций.