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17 мая 2024, 13:02 Читати українською

Украина предлагает Аргентине и Чили создать зону свободной торговли

Украина предложила Аргентине и Чили создать зону свободной торговли Об этом сообщило Министерство экономики после рабочей поездки руководства ведомства в страны Южной Америки.

Украина предложила Аргентине и Чили создать зону свободной торговли Об этом сообщило Министерство экономики после рабочей поездки руководства ведомства в страны Южной Америки.► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости«Знаем, что уже есть интерес компаний по фармацевтическому и агросектору, перерабатывающей промышленности, которые хотят углублять сотрудничество с Украиной.

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

«Знаем, что уже есть интерес компаний по фармацевтическому и агросектору, перерабатывающей промышленности, которые хотят углублять сотрудничество с Украиной. Способствовать этому может и соглашение о свободной торговле с Аргентиной, над которым мы сейчас работаем», — заявила министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Она сказала, что Украина заинтересована в сотрудничестве с Аргентиной как одним из лидеров стратегически важного региона Латинской Америки.

После Аргентины украинская делегация, в которую вошли также министр по стратегическим отраслям экономики Александр Камышин и ряд заместителей министров, отправилась в Чили.

Это первый визит украинской делегации такого уровня в Чили за последние 19 лет.

«У нас много общего с Чили, особенно в добыче полезных ископаемых и критических материалов. Надеюсь на углубление сотрудничества в этой сфере. Мы также обсуждали вопросы логистики. Следующим шагом нашего сотрудничества является углубление диалога на уровне торгово-промышленных палат наших стран», — заявила Свириденко.

Также на повестке дня, как и в Аргентине, были вопросы работы над соглашением о свободной торговле, улучшении логистики для экспорта и поддержки украинской энергетической инфраструктуры на фоне системных российских обстрелов.

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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Пельмень Макарон
Пельмень Макарон
17 мая 2024, 13:35
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Заходять якось вєртухай, комуніст і лібертаріанець в бар, а бармен їм???
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0
Mr Bungle
Mr Bungle
17 мая 2024, 15:38
#
А как же Зимбабве)
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