Украина предлагает Аргентине и Чили создать зону свободной торговли

Украина предложила Аргентине и Чили создать зону свободной торговли Об этом сообщило Министерство экономики после рабочей поездки руководства ведомства в страны Южной Америки.

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«Знаем, что уже есть интерес компаний по фармацевтическому и агросектору, перерабатывающей промышленности, которые хотят углублять сотрудничество с Украиной. Способствовать этому может и соглашение о свободной торговле с Аргентиной, над которым мы сейчас работаем», — заявила министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Она сказала, что Украина заинтересована в сотрудничестве с Аргентиной как одним из лидеров стратегически важного региона Латинской Америки.

После Аргентины украинская делегация, в которую вошли также министр по стратегическим отраслям экономики Александр Камышин и ряд заместителей министров, отправилась в Чили.

Это первый визит украинской делегации такого уровня в Чили за последние 19 лет.

«У нас много общего с Чили, особенно в добыче полезных ископаемых и критических материалов. Надеюсь на углубление сотрудничества в этой сфере. Мы также обсуждали вопросы логистики. Следующим шагом нашего сотрудничества является углубление диалога на уровне торгово-промышленных палат наших стран», — заявила Свириденко.

Также на повестке дня, как и в Аргентине, были вопросы работы над соглашением о свободной торговле, улучшении логистики для экспорта и поддержки украинской энергетической инфраструктуры на фоне системных российских обстрелов.