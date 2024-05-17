Сайт социальной сети X наконец-то «переехал» на новый домен X.com.
Сайт соцсети X «переехал» на новый домен
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«Наш URL-адрес изменился, но это не повлияло на ваши настройки конфиденциальности и защиты данных», — говорится в сообщении соцсети.
Напомним, что Илон Маск купил Твиттер в 2022 году и переименовал соцсеть в «Х», но до мая 2024 года компания не меняла доменное имя.
Источник: Минфин
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