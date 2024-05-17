За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1 410 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 489870 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 16 мая: 1 410 российских оккупантов, 18 танков, 2 самолета и 1 вертолет
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Потери врага
- личного состава — около 489870 (+1410) человек,
- танков — 7547 (+18) ед,
- боевых бронированных машин — 14552 (+14) ед,
- артиллерийских систем — 12603 (+38) ед,
- РСЗО — 1071 (+1) ед,
- средства ПВО — 800 (+2) ед,
- самолетов — 353 (+2) ед,
- вертолетов — 326 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 10073 (+45),
- крылатые ракеты — 2200 (+0),
- корабли /катера — 26 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 17104 (+56) ед,
- специальная техника — 2062 (+7).
Источник: Минфин
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