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16 мая 2024, 18:04 Читати українською

Цена на золото приближается к отметке $2400

Цены на золото стабилизировались на азиатских торгах в четверг после сильного ночного роста на фоне слабых данных по инфляции, которые привели доллар к месячному минимуму и усилили ожидания снижения процентной ставки. Об этом пишет investing.

Цены на золото стабилизировались на азиатских торгах в четверг после сильного ночного роста на фоне слабых данных по инфляции, которые привели доллар к месячному минимуму и усилили ожидания снижения процентной ставки.
Фото:depositphotos

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Желтый металл вернулся к рекордному максимуму, достигнутому в мае, поскольку трейдеры увеличили надежды на то, что Федеральная резервная система начнет снижать ставку уже в сентябре.

Доллар резко упал в среду на этой идее, что, в свою очередь, благоприятно сказалось на ценах на металлы.

Спотовое золото подорожало на 0,1% до $2388,84 за унцию, в то время как фьючерс на золото с истекающим сроком действия в июне остался на уровне $2393,50 за унцию к 23:43 по восточному времени (03:43 по Гринвичу).

Цены на золото выросли более чем на 1% по сравнению со средой после того, как данные индекса потребительских цен (CPI) в США снизились в апреле по сравнению с мартом, а базовый CPI также снизился по сравнению с предыдущим месяцем.

Эти данные, последовавшие за более слабыми, чем ожидалось, данными по розничным продажам, усилили надежды на то, что инфляция будет снижаться в ближайшие месяцы, что даст ФРС больше уверенности, и она начнет снижать ставку.

Инструмент мониторинга ставки от CME показал, что трейдеры оценивают вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов в сентябре почти в 54%.

Высокая ставка повышает альтернативные издержки инвестирования в золото и другие драгоценные металлы, поскольку они не дают прямой доходности. Желтый металл также может выиграть от повышенного спроса на «безопасную гавань», если экономика США продолжит замедляться в этом году.

Тем не менее на прошлой неделе целый ряд чиновников ФРС предупредили, что центральному банку нужна большая уверенность в том, что инфляция снижается. Инфляция также остается выше целевого уровня ФРС 2% в год.

Другие металлы

Другие драгоценные металлы также выросли. Фьючерс на платину подорожал на 0,5% до $1,081.90 за унцию, а фьючерс на серебро — на 0,2% до $29.797 за унцию.

Среди промышленных металлов цены на медь выросли в четверг и остались на двухлетнем максимуме на фоне сохраняющегося оптимизма по поводу увеличения налогово-бюджетных стимулов в Китае, а также усиления поддержки рынка недвижимости.

3-х месячный фьючерс на медь на Лондонской бирже металлов подорожал на 1% до $10375,0 за тонну, а месячный фьючерс — на 1,4% до $4,9915 за фунт. Оба контракта были близки к максимуму, достигнутому в апреле 2022 года.

Пекин заявил, что на этой неделе начнет масштабный выпуск облигаций на 1 трлн юаней ($138 млрд), а несколько крупных городов ослабили ограничения на покупку жилья, чтобы поддержать рынок недвижимости.

Китайские данные по промышленному производству и розничным продажам, которые должны быть опубликованы в пятницу, теперь ожидаются для получения дополнительной информации о крупнейшем в мире импортере меди.

Источник: Минфин
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