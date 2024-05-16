В этом видео финансовый аналитик Михаил Федоров рассказывает о «военных рельсах» и что мешает оборонной промышленности Украины.
Война — это время реформ: Оборонная промышленность Украины и как чиновники мешают нашей победе (видео)
- Новый министр обороны россии
- Оборонная промышленность Украины
- Как чиновники мешают победе Украины
- Как реформировать оборонную промышленность Украины
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Комментарии - 1
…война — это время реформ…
Круто!