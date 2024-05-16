Биткоин вырос до $66 000, Сальвадор добыл за три года почти 474 BTC: что нового на крипторынке

Биткоин поднялся до $66 000

Вчера вечером цена первой криптовалюты стремительно пошла в гору. К моменту написания новости актив стоит более $66 000. Об этом свидетельствуют данные CoinMarketCap.

За сутки биткоин вырос на 6,61%, за неделю на 7,31%. Почти все криптовалюты с крупнейшей капитализацией продемонстрировали рост за последние 24 часа. При этом больше всего выросла Solana (+12,65%).

Сальвадор добыл за три года почти 474 BTC

С 2021 года в Сальвадоре на государственной геотермальной электростанции, использующей энергию вулкана, добыто 473,5 биткоина стоимостью около $29 млн. Об этом сообщает Reuters.

Национальный биткоин-офис страны сообщил о запуске собственного пространства в мемпуле биткоина, где можно в режиме реального времени отслеживать баланс криптовалюты в государственной казне. На момент написания в распоряжении правительства находится около 5 748 BTC, которые оцениваются в $352,3 млн.

Тестовая добыча биткоина Сальвадор начала в октябре 2021 года — примерно через месяц после вступления закона о признании первой криптовалюты легальным средством расчетов.

В июне 2023 года власти анонсировали проект Volcano Energy мощностью 241 МВт, который предполагал использование возобновляемых источников энергии для майнинга цифрового золота.

Общая стоимость предприятия была заявлена в $1 млрд, доля государства в нем — 23%. Компания Tether, выпускающая стейблкоин USDT, заявила об участии в первом раунде финансирования Volcano Energy в размере $250 млн. Свою долю фирма не раскрыла.

Согласно Reuters, все добытые Сальвадором биткоины сгенерированы на небольшой геотермальной электростанции мощностью 102 МВт, расположенной рядом с вулканом Текапа. Для питания 300 майнинговых установок задействовано 1,5 МВт.

Humanity Protocol закрыл раунд на $30 млн за отметки в $1 миллиард

Проект Humanity Protocol закрыл инвестиционный раунд на $30 млн за отметки в $1 млрд. Это делает стартап одним из «криптоединрогов», отметили в организации.

Раунд возглавила компания Kingsway Capital. В нем приняли участие такие контрагенты, как Animoca Brands, Blockchain.com и Shima Capital.

Основатель проекта Теренс Квок отметил в комментарии Bloomberg, что стартап также получил $1,5 млн. от лидеров мнений в криптовалютной сфере.

Привлеченные средства организация планирует потратить, прежде всего, на расширение штата. По словам Квока, команда Humanity Protocol насчитывает 20 человек.

По словам Квока, разработчики планируют запустить тестовую сеть во втором квартале 2024 года. В письме ожидания зарегистрировались 500 000 пользователей, добавил он.

На начальном этапе команда планирует выпустить приложение. Через него пользователи смогут отсканировать ладонь, что послужит идентификатором.

Следующий шаг, по словам Квока, — интеграция второго уровня безопасности. Компания выпустит специальные инфракрасные камеры для сканирования вен на руке.

Проект Humanity Protocol был представлен в конце 2023 года. Позже команда заявила о запуске решения в экосистеме Polygon.

Цель стартапа — создать новый тип блокчейна на базе концепции Proof-of-Humanity (PoH), которая позволит подтверждать транзакции, не раскрывая данных пользователей, но сохраняя при этом высокие стандарты безопасности.

Выплаты кредиторам FTX могут положительно повлиять на крипторынок — аналитики

Выплаты кредиторам криптовалютной биржи FTX могут повлиять на «бычий эффект» на крипторынке. Об этом сообщает The Block со ссылкой на отчет аналитиков K33.

Эксперты высказались также о возмещении клиентам Gemini и Mt. Gox. По их словам, это по-разному может повлиять на криптовалютный рынок.

Mt. Gox и Gemini возместят убытки в активах, которыми владели клиенты, а FTX расплатится с клиентами наличными. Покупки кредиторов FTX могут нейтрализовать давление продаж клиентов Mt. Gox и Gemini", — заявили в K33.

Кроме того, в сообщении говорится, что на рынок также могут повлиять сроки выплат. По данным экспертов, выплаты Gemini на сумму $1,7 млрд ожидаются в начале июня 2024 года, а Mt. Gox на сумму $8,9 млрд — до октября.

«Если суд одобрит план реорганизации FTX, то компания намерена возместить ущерб кредиторам в течение двух месяцев. Пока сохраняется неопределенность относительно того, будет ли утвержден план. Однако получатели готовятся к выплате в конце четвертого квартала 2024 года», — отметили аналитики.