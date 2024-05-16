Курс валют на 16 мая: доллар в банках подешевел, а евро — подорожало

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Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках снизился на 2 копейки в покупке и продаже. Евро подорожало на 5 копеек в покупке и 10 копеек в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 39,50−40,00 грн. Евро покупают за 42,70 грн., а продают за 43,35 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 39,88−39,98, евро — 43,25−43,45 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 39,49−39,52 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 42,96−42,97 грн/евро.

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