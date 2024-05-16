За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1 520 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 488460 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 15 мая: 1520 российских оккупантов, 19 танков и 13 БПЛА
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Потери врага
- личного состава — около 488 460 (+1520) человек,
- танков — 7529 (+19) ед,
- боевых бронированных машин — 14538 (+30) ед,
- артиллерийских систем — 12565 (+27) ед,
- РСЗО / MLRS — 1070 (+0) ед,
- средства ПВО — 798 (+0) ед,
- самолетов — 351 (+0) ед,
- вертолетов — 325 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 10028 (+13),
- крылатые ракеты — 2200 (+1),
- корабли /катера — 26 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 17048 (+93) ед,
- специальная техника — 2062 (+1)
Источник: Минфин
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