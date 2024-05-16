С начала года на соцвыплаты направили 151,2 миллиарда гривен. Больше всего ушло на пенсии (инфографика)

В январе — апреле 2024 года из госбюджета на соцвыплаты было направлено 151,2 млрд грн., в том числе в апреле — 38,5 млрд гривен. Об этом говорится в сообщении Министерства финансов.

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Куда направили средства

Эти средства были направлены:

90,4 млрд грн, из них в апреле — 24,4 млрд грн — на финансовое обеспечение выплаты пенсий, надбавок и повышений к пенсиям, назначенным по пенсионным программам, и дефициту средств Пенсионного фонда;

26,8 млрд грн, из них в апреле — 5,3 млрд грн — на социальную защиту граждан, попавших в сложные жизненные обстоятельства;

5,1 млрд грн, из них в апреле — 1,5 млрд грн — в поддержку малообеспеченных семей;

20,1 млрд грн, из них в апреле — 5 млрд грн — предоставление льгот и жилищных субсидий гражданам;

7,8 млрд грн, из них в апреле — 2 млрд грн — на социальную защиту детей и семьи;

1 млрд грн, из них в апреле — 0,3 млрд грн — на социальную защиту лиц с инвалидностью.

«За первые четыре месяца этого года социальные расходы профинансированы в сумме 151,2 млрд грн, или 16% от суммы расходов общего фонда госбюджета. Больше всего средств направлено на выплату пенсий — 90,4 млрд грн, или 9,6% общего фонда госбюджета. Все выплаты произведены своевременно и в полном объеме. Продолжаем делать все необходимое, чтобы социальные услуги были прозрачными, доступными и адресованными именно тем людям, которые больше всего в них нуждаются», — прокомментировал заместитель Министра финансов Роман Ермоличев.