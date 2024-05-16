Binance запустила функцию спотового копитрейдинга

Криптовалютная биржа Binance объявила о запуске функции спотового копитрейдинга. Об этом пишет incrypted.

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Что известно

В сообщении говорится, что новая опция позволяет клиентам копировать торговые стратегии опытных трейдеров непосредственно в собственной деятельности. Кроме того, в Binance объяснили разницу между копитрейдингом на спотовом и фьючерсном рынках:

«Основное отличие состоит в активах, которыми торгуют. Спотовая торговля подразумевает покупку или продажу криптовалют по текущим рыночным ценам, во фьючерсной часто используется кредитное плечо. Это может увеличить как потенциальную прибыль, так и риск».

Известно, что клиенты на бирже смогут копировать сделки десяти трейдеров одновременно. Также в сообщении говорится, что пользователи получат 10% прибыли своих копитрейдеров и 10% скидки на торговую комиссию.

Портфель опытных трейдеров должен колебаться в диапазоне от $500 до $250 000, максимальное количество копитрейдеров — 200, отметили в компании.