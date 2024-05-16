Национальный банк Украины установил на 16 мая 2024 официальный курс гривны на уровне 39,5771 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем, НБУ повысил курс гривны на 10 копеек.
Официальный курс: НБУ повысил гривну на 10 копеек
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Валютный рынок
НБУ на 16 мая установил официальный курс евро на уровне 42,85 грн. Европейская валюта прибавила 2 копейки.
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Источник: Минфин
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