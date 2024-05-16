Официальный курс: НБУ повысил гривну на 10 копеек

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НБУ на 16 мая установил официальный курс евро на уровне 42,85 грн. Европейская валюта прибавила 2 копейки.

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