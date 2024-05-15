К закрытию межбанка курс доллара упал на 13 копеек в покупке и на 15 копеек в продаже. Евро упало на 7 копеек в покупке и продаже.
Курс валют на вечер 15 мая: доллар и евро упали на межбанке
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
|
Открытие 15 мая
|
Закрытие 15 мая
|
Изменения
|
39,62/39,67
|
39,49/39,52
|
13 /15
|
42,87/42,90
|
42,80/42,83
|
7/7
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 39,55−40,00 грн. Евро покупают за 42,70 грн., а продают за 43,29 грн.
В обменниках доллар торгуется за 39,90−40,00, евро — 43,20−43,35 грн.
«Минфин Валюта» — бесплатное мобильное приложение, в котором доступна вся необходимая информация — от курсов валют всех украинских банков до расположения пунктов обмена: Google Play или AppStore.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 21 незарегистрированный посетитель.
Комментарии