Курс валют на вечер 15 мая: доллар и евро упали на межбанке

К закрытию межбанка курс доллара упал на 13 копеек в покупке и на 15 копеек в продаже. Евро упало на 7 копеек в покупке и продаже.

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Валюта Открытие 15 мая Закрытие 15 мая Изменения доллар 39,62/39,67 39,49/39,52 13 /15 евро 42,87/42,90 42,80/42,83 7/7

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 39,55−40,00 грн. Евро покупают за 42,70 грн., а продают за 43,29 грн.

В обменниках доллар торгуется за 39,90−40,00, евро — 43,20−43,35 грн.

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