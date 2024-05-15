В Украине повреждено 25% фиксированных сетей и более 4 тысяч станций мобильной связи

В результате российской агрессии в Украине повреждено 25% фиксированных сетей и уничтожено или повреждено 4,3 тыс. базовых станций мобильной связи. Об этом заявил вице-премьер по инновациям, развитию образования, науки и технологий — министр цифровой трансформации Михаил Федоров, сообщает «Интерфакс-Украина».

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«На сегодняшний день 25% фиксированных сетей повреждены — это факт. Уничтожены или повреждены более 4 тыс. станций мобильной связи», — сказал Федоров на презентации электронных коммуникаций до 2030 года в среду, 15 мая.

Среди риск-факторов, влияющих на телекоммуникационную отрасль в Украине, он выделил кибератаки и нагрузку на операторов из-за необходимости обслуживать большой трафик роуминга почти для 4 млн украинских беженцев.