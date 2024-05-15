Инфляция в США замедлилась в апреле. Цены выросли на 3,4% в годовом исчислении, а в прошлом месяце показатель составил 3,5%. Об этом пишет CNN.
Инфляция в США замедлилась в апреле
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«Инфляция остыла в апреле после горячего начала года, давая немного надежды американцам, уставшим от высоких цен», — говорится в сообщении.
В месячном измерении цены выросли на 0,3%, что является меньшим темпом роста, чем 0,4% за предыдущие два месяца.
Экономисты ожидали ежемесячного роста на 0,4%, а годового — на 3,4%.
Источник: Минфин
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