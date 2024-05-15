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15 мая 2024, 18:45 Читати українською

Из OpenAI идет главный научный сотрудник, выступавший против Сэма Альтмана

Соучредитель и главный научный сотрудник OpenAI Илья Суцкевер уходит из компании. Об этом сообщает Financial Times.

Соучредитель и главный научный сотрудник OpenAI Илья Суцкевер уходит из компании.

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«Траектория развития компании была не иначе как чудесной, и я уверен, что OpenAI создаст сильный искусственный интеллект, который будет и безопасен, и полезен», — сказал он в прощальном сообщении.

Суцкевер считается одним из ведущих исследователей в области искусственного интеллекта. Он был одним из главных действующих лиц неудачного «переворота» в ноябре 2023 года, когда он присоединился к другим членам правления OpenAI, чтобы сместить Сэма Альтмана с должности генерального директора и вывести из состава правления соучредителя Грега Брокмана.

«Я глубоко сожалею о своем участии в действиях правления», — написал тогда Сацкевер.

Якуб Пачоцки, ученик Суцкевера, работавший в исследовательской группе OpenAI с 2017 года, заменит его на должности главного научного сотрудника.

Во вторник Суцкевер намекнул, что скоро запустит новый проект, не раскрывая деталей.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Kharakternyk
Kharakternyk
15 мая 2024, 19:03
#
Мабуть останній натурал, якого почали цькувати за традиційні сімейні цінності:)
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