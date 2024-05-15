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15 мая 2024, 16:46 Читати українською

Invest Talk Summit: как не пропустить важнейшее для инвесторов событие 2024 года

До Invest Talk Summit остались считанные дни. Саммит состоится уже в эту субботу, 18 мая. Участники мероприятия получат уникальный доступ к инвестиционным инсайдам, смогут приобщиться к обсуждениям действенных стратегий инвестирования и стать частью коммьюнити профессионалов.

До Invest Talk Summit остались считанные дни.

Принять участие в мероприятии можно как офлайн, так и онлайн. Билеты доступны по ссылке. Для тех, кто намерен прийти с партнерами, коллегами или друзьями, будут действовать специальные выгодные скидки до 20%.

Почему важно посетить саммит? На мероприятии соберутся инвесторы как профессионалы, так и начинающие, которых объединяет одна цель — углубить свои знания о действенных методах инвестирования, которые будут актуальны в ближайшее время.

Помогут с достижением этой цели наши специально приглашенные спикеры, знания которых станут полезны для всех, кто ищет пути умножения капитала. Каждый спикер — эксперт по своей тематике.

Темы дискуссий Invest Talk Summit 2024

Программа нынешнего саммита состоит из 10 актуальных тем, касающихся инвестирования и двух глубоких дискуссий, в каждой из которых примут участие пять экспертов. Дискуссии затронут вопросы, которые сегодня интересуют украинских инвесторов.
Темы дискуссий будут следующими:

1. В поисках золотой ниши: куда выгодно инвестировать сегодня?

  • Какие направления будут иметь успех до и после победы?
  • Фокус на Устойчивых Инвестициях;
  • Технологические инновации и их влияние на рынки;
  • Инвестиции в творчество, предметы роскоши, золото и другие новые направления;
  • Как искать активы с большим потенциалом роста, ТОП 10 критериев.

Модератором разговора выступит Павел Бойко, основатель Gonzo invest и управляющий активами (второе место на финевордс Influencer года на Инвестиционном рынке).

Участниками дискуссии будут специалисты по вопросам инвестирования, среди которых:

  • Эрик Найман, основатель и управляющий партнер инвестиционной компании HUG'S.
  • Олег Котанкин, предприниматель, инвестор с 10-летним опытом, волонтер. Участник украинских и международных бизнес-сообществ. Спикер саммитов и благотворительных форумов в Украине и ЕС
  • Иван Компан, финансист, основатель First Kyiv Investment Club
  • Дмитрий Карпиловский, инвестор, соучредитель УкрИнвестКлуба (победитель финевордс Influencer года на Инвестиционном рынке)
  • Руслан Романчук, управляющий партнер Blackshield Capital AG

2. Чего ждать украинскому рынку инвестиций в 2024 году, куда инвесторы будут вкладывать средства?

  • Развитие геополитических событий и прогнозирование их влияния на рынки.
  • Перспективы реструктуризации внешнего долга Украины, негативный, положительный для Украины сценарий, наиболее вероятный сценарий развития событий.
  • Воздействие реструктуризации внешнего долга Украины на рынки: фондовый, валютный, инвестиции в Украину.

Модератором выступит Алексей Козырев, финансовый эксперт Minfin.com.ua и Finance.ua.

Участниками дискуссии будут:

  • Сергей Фурса, заместитель директора по торговле ценными бумагами Dragon Capital.
  • Артем Щербина, Директор по инвестициям Capital Times.
  • Тарас Котович, Старший финансовый аналитик группы ICU.
  • Денис Сычков, принципал Horizon Capital.
  • Олег Гетман, экономист, координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы.

В целом темы Invest Talk Summit этого года будут настолько широкими, что смогут удовлетворить не только традиционные запросы инвесторов, но и предложить им новые и действенные стратегии. Коснутся эти темы фондовых рынков, криптовалюты, сельскохозяйственных земель, фондов коллективного инвестирования, лайфхаков в инвестировании и многих других вопросов.

Несмотря на войну и сложную экономическую ситуацию в стране, инвестирование остается удачным решением для того, чтобы сохранить свой капитал и получить возможность приумножить доход. Ведь даже в такие времена, как сейчас, получать пассивный доход, реализовывать большие долговременные цели, а главное — инвестировать с умом, более чем возможно!

Помогали с проведением саммита

Организация мероприятия стала возможной благодаря поддержке спонсоров. Среди них Gold Partner Биржевой университет, который предлагает практические курсы для инвесторов в ценные бумаги. Это единственный в Украине центр с 5-уровневой системой обучения в нише инвестирования в ценные бумаги. У него уже 4000 выпускников, среди которых как начинающие, так и опытные инвесторы.

Партнером саммита также являются ТМ Villa UA и Jack Daniel's, которые гарантируют приятное общение в компании партнеров мероприятия.

Сайты-организаторы Invest Talk Summit Минфин и Finance.ua искренне благодарны всем спонсорам за помощь в организации проведения саммита.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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veritas69
veritas69
15 мая 2024, 17:17
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Слабые спикеры. Что они могут нового рассказать? Приглашать надо людей с актуальными знаниями. Вот, например, Кирющенко Леха — безрисковый бизнес с профитом, какой сам захотел
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