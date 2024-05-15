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15 мая 2024, 14:37 Читати українською

Хакеры КНДР с 2017 года совершили 97 атак на криптокомпании: вероятный ущерб оценивается в $3,6 млрд

Хакеры из Северной Кореи в период с 2017 по 2024 год предположительно осуществили 97 кибератак на криптокомпании, ущерб оценивается в $3,6 млрд. Об этом свидетельствуют данные ООН, сообщает Reuters.

Хакеры из Северной Кореи в период с 2017 по 2024 год предположительно осуществили 97 кибератак на криптокомпании, ущерб оценивается в $3,6 млрд.

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Один из резонансных взломов — атака на биржу HTX (Huobi) в конце 2023 года, в результате которой трейдеры потеряли $147,5 млн. По данным ООН в марте Северная Корея «отмыла» эти средства через платформу Tornado Cash.

В этом году аналитики обнаружили уже 11 кибератак на криптокомпании — ущерб оценивается в $54,7 миллиона. Предполагают, что большинство из этих атак совершили хакеры из КНДР. В ООН заявили, что они приносят значительный доход для своей страны, работая за границей.

Источник: Минфин
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