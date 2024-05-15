Meta закрывает проект Workplace, чтобы сосредоточиться на ИИ

Компания Meta закрывает проект Workplace, чтобы сосредоточиться на разработке искусственного интеллекта. Об этом сообщает Bloomberg.

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Workplace будет работать до конца лета 2025 года. Meta заявила, что разрабатываемые ею технологии ИИ и метавселенной фундаментально изменят подход к работе.

Сервис работал так же, как Facebook, но позволял пользователям иметь отдельные учетные записи для корпоративного общения.

Workplace запустили в 2019 году. Тогда у Meta были амбициозные планы. Она рассматривала этот проект как способ заработать за счет подписок, а также расширить охват Facebook, внедрив продукт в офисную среду.

Сервисом пользовались такие компаниии как Starbucks, Walmart и Spotify Technology. Теперь же продукт продолжит существовать лишь для сотрудников компании Meta, которые используют его для повседневного взаимодействия.