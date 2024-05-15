В Британии закрыли криптоакадемию, DeFi-проект Sonne Finance взломали на $20 млн: что нового на рынке

В Великобритании закрыли криптоакадемию после жалоб инвесторов

В Великобритании заявили о закрытии криптовалютной академии Amey Finance Academy. Это произошло после многочисленных жалоб инвесторов, потерявших около $6,3 млн.

Криптоакадемия была основана Десмондом Эми в 2018 году. Он возглавлял компанию и был единственным акционером компании.

Непосредственно сам Эми позиционировал свою фирму как консалтинговую. Он предоставлял клиентам рекомендации по инвестициям в криптоактивы.

С октября 2019 года по март 2020 года через счета организации прошли £5 млн ($6,3 млн). В то же время Эми не вел отчетности, поэтому установить точный ущерб невозможно.

В 2022 году Управление по финансовому регулированию и контролю Великобритании опубликовало предупреждение, согласно которому Amey Finance Academy действовала как финансовый контрагент без соответствующей лицензии.

Децентрализованная биржа Zeta Markets получила $5 миллионов инвестиций

Децентрализованная биржа деривативов Zeta Markets на базе Solana привлекла $5 млн. инвестиций. Стратегический раунд финансирования возглавил фонд Electric Capital с участием Digital Asset Capital Management (DACM), Selini Capital, Airtree Ventures и частных инвесторов.

Основатель стартапа Тристан Фризза сообщил The Block, что Zeta Markets привлек капитал в рамках соглашения о будущих токенах (SAFT). Он отметил, что сбор средств начался «недавно» и закончился неделю назад.

Кроме того, Фризза заявил, что в планах компании есть запуск L2-решения на базе Solana. По его словам, Zeta Markets стремится адаптировать инфраструктуру к условиям торговли, чтобы конкурировать с централизованными биржами.

Команда планирует запустить тестовую сеть в четвертом квартале 2024 года, а мейннет — в первом квартале 2025 года. В сообщении говорится, что полный технический документ проекта будет опубликован на следующей неделе.

DeFi-проект Sonne Finance сломали на $20 миллионов

Децентрализованный лендинговый протокол Sonne Finance потерпел атаку, в результате которой ущерб составил около $20 млн.

Согласно заявлению, злоумышленник использовал «известную атаку с пожертвованием» на форки Compound v2, одним из которых является Sonne Finance.

В результате взлома команда протокола приостановила его работу на L2-решении Optimism. Совершение операций на Base продолжается в обычном режиме.

В 2023 году специалисты Compound описали уязвимость, позволяющую атаковать рынки с низким предложением и ненулевым коэффициентом обеспечения (CF) на второй версии платформы.

По словам экспертов, чтобы извлечь почти полностью каждый актив на протоколе, хакеру нужно последовательно повторить во всех случаях несколько шагов:

создать и профинансировать новый контракт;

на пустом рынке выпустить залоговые токены и большинство выкупить;

пожертвовать эти монеты, чтобы поднять обменный курс;

с помощью этого залога с завышенной стоимостью ссудить другой актив;

вернуть пожертвования, выкупив обеспечение;

ликвидировать контракт заемщика с помощью взятых в кредит средств и выкупить залоговые токены.

Простейшим решением для действующих проектов на базе Compound v2 специалисты назвали установку нулевого CF для новых рынков.

Команда Sonne Finance заверила, что придерживалась этой рекомендации. Однако при добавлении поддержки протоколом токена VELO запланировало выполнение условий кредитования (c-factors) через два дня.

По словам разработчиков, злоумышленник дождался анлока и совершил четыре транзакции для создания рынков и еще одну для добавления c-factors.

В Sonne Finance подтвердили, что узнали об атаке по предупреждениям участников сообщества.

Благодаря немедленной реакции удалось предотвратить кражу активов еще примерно на $6,5 млн, заявила команда.

Разработчики добавили, что продолжают расследование личности хакера, но готовы предложить ему награду за возврат выведенных средств.

В Бразилии объем торгов криптовалютами достиг $6 млрд в первом квартале 2024 года

В период с января по апрель 2024 года объем торгов криптовалютами в паре с бразильским реалом (BRL) достиг $6 млрд. Об этом говорится в отчете аналитической фирмы Kaiko.

Согласно данным, в первые месяцы 2024 года активность торговли цифровыми активами выросла на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Благодаря всплеску активности, Бразилия заняла первое место среди стран Латинской Америки по этому показателю.

«Несмотря на недавнюю коррекцию рынка объемы торговли криптовалютами в паре с бразильским реалом выросли на 30%. Темпы роста оказались выше, чем в торговых парах с долларом США», — говорится в отчете.

По информации Kaiko, чаще всего жители Бразилии торговали парами BRL/USDT и BRL/BTC. Объем торгов BUSD начал сокращаться в середине мая 2023 года. Напомним, в декабре криптобиржа Binance провела делистинг этого стейблкоина.

Для сравнения, объем сделок с мексиканским песо (MXN) в этом году составил $3,7 млрд, а аргентинским песо (ARS) — около $300 млн.

Большая часть сделок с бразильским реалом (79%) пришлась на криптовалютную биржу Binance. Между тем, доминирование этой платформы на рынке Бразилии постепенно снижается, отметили эксперты.