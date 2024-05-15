Курс валют на 15 мая: евро в обменниках подорожал на 8 копеек

В среду на наличном рынке курс доллара не изменился. Евро в покупке не изменился, а в продаже подорожал на 5 копеек.

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Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках снизился на 2 копейки в покупке и на 1 копейку в продаже. Евро подорожал на 2 копейки в покупке и на 8 копеек в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 39,55−40,00 грн. Евро покупают за 42,60 грн, а продают за 43,25 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 39,93−40,03, евро — 43,17−43,35 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 39,62−39,67 грн/$.

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