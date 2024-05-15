ФРС дал прогноз по ставке: останется высокой из-за инфляции

Глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джей Пауэлл заявил, что регулятор рассматривает возможность сохранения ключевой ставки в течение более длительного времени, чем предполагалось, поскольку инфляция в стране по-прежнему остается устойчивой. Об этом пишет Financial Times.

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По словам главы ФРС, экономика США в последнее время работает очень хорошо, но первые месяцы 2024 года ознаменовались отсутствием прогресса в вопросе снижения инфляции до целевого показателя центрального банка в 2%.

Пауэлл сказал, что ожидает, что инфляция может вернется на ежемесячное основание к уровням, которые больше похожи на более низкие показатели, которые мы имели в прошлом году. Но подчеркнул, что его уверенность в этом не так высока, как была раньше.

Он также добавил, что ФРС должен быть терпеливым и позволить ограничительной политике делать свою работу.

Пауэлл повторил, что не ожидает от ФРС дальнейшего повышения процентных ставок в свете упрямой инфляции.