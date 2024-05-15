Минфин привлек 11,6 миллиарда от продажи облигаций и продолжил снижать ставки

Министерство финансов 14 мая на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 16,59 млрд грн, что на 7,20 млрд грн больше, чем на прошлой неделе — 9,39 млрд грн. При этом Минфин продолжает снижать ставки. Об этом свидетельствуют данные министерства.