Министерство финансов 14 мая на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 16,59 млрд грн, что на 7,20 млрд грн больше, чем на прошлой неделе — 9,39 млрд грн. При этом Минфин продолжает снижать ставки. Об этом свидетельствуют данные министерства.
Минфин привлек 11,6 миллиарда от продажи облигаций и продолжил снижать ставки
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Что предлагали инвесторам
Министерство финансов традиционно предложило инвесторам гривневые военные облигации:
- 3,04 млрд грн под 15,12% с погашением 4 июня 2025 (на прошлой неделе ставка была 15,25%);
- 3,12 млрд грн под 16,14% с погашением 18 марта 2026 года (на прошлой неделе ставка была 16,29%);
- 3,13 млрд грн под 17,20% с погашением 25 августа 2027 года (на прошлой неделе ставка была 17,50%).
В иностранной валюте:
- 53,68 млн евро под 3,25% с погашением 15 мая 2025 года.
О военных облигациях
Военные облигации — это инвестиционный инструмент поддержки государственного бюджета, доступный для граждан, бизнеса и иностранных инвесторов.
Средства от облигаций, привлеченные в государственный бюджет Украины, используются на бесперебойное обеспечение финансовых потребностей государства в условиях военного положения — социальные и оборонные.
Каждый вторник Минфин проводит аукционы по продаже военных ОВГЗ. Объявление и результаты аукционов публикуются здесь.
Источник: Минфин
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