За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1 510 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 486 940 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 14 мая: 1 510 российских оккупантов, 14 танков, 2 ракеты и 30 БПЛА
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Потери врага
- личного состава — около 486940 (+1510) человек,
- танков — 7510 (+14) ед,
- боевых бронированных машин — 14508 (+48) ед,
- артиллерийских систем — 12538 (+23) ед,
- РСЗО — 1070 (+0) ед,
- средства ПВО — 798 (+0) ед,
- самолетов — 351 (+0) ед,
- вертолетов — 325 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 10015 (+30),
- крылатые ракеты — 2199 (+2),
- корабли /катера — 26 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 16955 (+48) ед,
- специальная техника — 2061 (+7).
Источник: Минфин
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