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15 мая 2024, 8:17 Читати українською

По всей Украине действуют аварийные отключения электроэнергии

15 мая во всех украинских областях вводятся аварийные отключения электроэнергии для промышленных и бытовых потребителей. Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго.

15 мая во всех украинских областях вводятся аварийные отключения электроэнергии для промышленных и бытовых потребителей.
Фото: pixabay.com

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Отмечается, что контролируемые графики отключения применяются с 6.40 до 09.00. Энергопитание объектов критической инфраструктуры не ограничивается.

«Причина — увеличение дефицита электроэнергии вследствие роста потребления из-за похолодания на фоне последствий российских обстрелов», — пояснили в Укрэнерго.

Также сегодня с 00:00 до 24:00 для промышленных потребителей будут действовать графики ограничения мощности.

Следует отметить, что вчера, 14 мая, вечером по всей территории Украины были введены аварийные отключения света. Председатель правления НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий в эфире телемарафона объяснил, что это связано с похолоданием и тем, что украинцы стали использовать обогреватели.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 4

+
+15
Ranet
Ranet
15 мая 2024, 8:20
#
Готовят повышение тарифов. Ну вот, наконец, и инфляция догонит прогнозируемую. Вместе с маслом и яйцами.
+
+15
Серый Петров
Серый Петров
15 мая 2024, 8:28
#
А импорт электроэнергии тоже блокируют ,
+
0
bosyak
bosyak
15 мая 2024, 8:34
#
Холодно, люди гріються
+
0
preyvanamor
preyvanamor
15 мая 2024, 8:35
#
А далі буде тільки гірше, бо замість того, щоб вкладатись в знищення москальських ракетних заводів і ракетоносіїв зелений займався якимось там «відбудівництвом».
та й навіть якщо якісь там підстанції відновили, то москалі тепер просто рознесли вже не підстанції, а безпосередньо самі тепло- і гідростанції, які відновити вже практично неможливо і набагато дорожче, ніж підстанції!

і тепер москалі за наступних пів року ще вироблять ракет і вгадайте, що буде восени?!

«дякую» москалям, «дякую» презЕденту…
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