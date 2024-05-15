По всей Украине действуют аварийные отключения электроэнергии

15 мая во всех украинских областях вводятся аварийные отключения электроэнергии для промышленных и бытовых потребителей. Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго.

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Отмечается, что контролируемые графики отключения применяются с 6.40 до 09.00. Энергопитание объектов критической инфраструктуры не ограничивается.

«Причина — увеличение дефицита электроэнергии вследствие роста потребления из-за похолодания на фоне последствий российских обстрелов», — пояснили в Укрэнерго.

Также сегодня с 00:00 до 24:00 для промышленных потребителей будут действовать графики ограничения мощности.

Следует отметить, что вчера, 14 мая, вечером по всей территории Украины были введены аварийные отключения света. Председатель правления НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий в эфире телемарафона объяснил, что это связано с похолоданием и тем, что украинцы стали использовать обогреватели.