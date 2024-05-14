Нацбанк снова рекордно снизил курс гривны в паре с евро. На межбанке украинская нацвалюта немного выросла в паре с долларом.
Курс валют на вечер 14 мая: гривна обновила минимум в паре с евро
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НБУ
Нацбанк установил официальный курс гривны к доллару на среду, 15 мая, на уровне 39,6799 грн/$ по сравнению с 39,6196 грн/$ во вторник.
В то же время, курс гривны к евро снизился на 8 копеек — до 42,8305 грн за евро. Это новый исторический минимум.
Межбанк
К закрытию межбанка курс доллара упал на 6 копеек в покупке и на 5 копеек в продаже. Евро вырос на 6 копеек в покупке и продаже.
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Открытие 14 мая
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Закрытие 14 мая
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Изменения
|
39,68/39,72
|
39,62/39,67
|
6 /5
|
42,81/42,84
|
42,87/42,90
|
6/6
Наличный курс
На наличном рынке курс доллара вырос на 5 копеек в покупке и 4 копейки в продаже, средний курс составляет 39,55−40,00 грн. Средний курс евро 42,60−43,20 грн.
В обменниках доллар торгуется за 39,95−40,04, евро — 43,15−43,27 грн.
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