Курс валют на вечер 14 мая: гривна обновила минимум в паре с евро

Нацбанк снова рекордно снизил курс гривны в паре с евро. На межбанке украинская нацвалюта немного выросла в паре с долларом.

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НБУ

Нацбанк установил официальный курс гривны к доллару на среду, 15 мая, на уровне 39,6799 грн/$ по сравнению с 39,6196 грн/$ во вторник.

В то же время, курс гривны к евро снизился на 8 копеек — до 42,8305 грн за евро. Это новый исторический минимум.

Межбанк

К закрытию межбанка курс доллара упал на 6 копеек в покупке и на 5 копеек в продаже. Евро вырос на 6 копеек в покупке и продаже.

Валюта Открытие 14 мая Закрытие 14 мая Изменения доллар 39,68/39,72 39,62/39,67 6 /5 евро 42,81/42,84 42,87/42,90 6/6

Наличный курс

На наличном рынке курс доллара вырос на 5 копеек в покупке и 4 копейки в продаже, средний курс составляет 39,55−40,00 грн. Средний курс евро 42,60−43,20 грн.

В обменниках доллар торгуется за 39,95−40,04, евро — 43,15−43,27 грн.

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