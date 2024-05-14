Кабмин создал Стратегический инвестиционный совет

Во вторник, 14 мая, Кабинет министров Украины создал Стратегический инвестиционный совет по формированию приоритетов осуществления публичных инвестиций. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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«Создаем Стратегический инвестиционный совет — совещательный орган при правительстве. Ее задача: сформировать единый проектный портфель публичных инвестиций, усилить их эффективность, наработать предложения по усовершенствованию законодательства», — заявил Шмыгаль.

Он подчеркнул, что важно четко видеть, сколько, куда и зачем инвестирует государство и на какие результаты рассчитывает.

В частности, Совет будет одобрять среднесрочный план приоритетных публичных инвестиций, который будет готовиться совместно с Бюджетной декларацией, и единый портфель публичных инвестиционных проектов, прошедших предварительную оценку и приоритет, а также осуществлять верхнеуровневый мониторинг их реализации.

«Деятельность Стратегического инвестиционного совета будет способствовать эффективному использованию ограниченных финансовых ресурсов для удовлетворения приоритетных потребностей восстановления и развития», — заявили в Министерстве финансов Украины.

Также отмечается, что Стратегический инвестиционный совет под председательством премьер-министра будет играть ключевую роль в определении приоритетов для публичных инвестиций как за счет собственных ресурсов государства, так и средств международных партнеров.