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14 мая 2024, 18:01 Читати українською

Укрзализныця запускает обновленный сайт для покупки билетов на любой поезд

Укрзализныця запускает в бета-режиме обновленный сайт для покупки железнодорожных билетов. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Укрзализныця запускает в бета-режиме обновленный сайт для покупки железнодорожных билетов.
Фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia

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«Для пассажиров, привыкших покупать билеты через сайт, запустили обновленный продукт. Теперь в вебверсии сервиса для покупки билетов доступен расширенный и удобный функционал, включая верификацию аккаунтов через „Дия.Подпись“. Благодаря слаженной работе нашей ИТ-команды, Пассажирской компании и партнеров продолжаем качественную диджилизацию сервисов от Укрзализныци», — отметил председатель правления Укрзализныця и Евгений Лященко.

На обновленном сайте доступны следующие функции:

  • покупка билетов на любой поезд;
  • в том числе билеты на поезда Киев — Варшава и Киев — Вена после верификации аккаунта через «Дия. Подпись»;
  • ⁠возврат билетов на международные рейсы после верификации аккаунта;
  • приобретение билетов в женские купе;
  • ⁠приобретение билетов со скидкой для студентов;
  • ⁠улучшенный поиск поездок с пересадками, в том числе с пересадкой внутри поезда;
  • ⁠возможность докупить билет на любимца или багаж и узнать стоимость этих билетов до приобретения;
  • ⁠безналичная оплата билетов с помощью Apple Pay и Google Pay;
  • ⁠возможность накопления «объятий» по программе лояльности «Железные друзья» для билетов, приобретенных через сайт, с последующим их обменом на партнерские предложения в приложении;
  • доступ к онлайн-таблице вокзалов по стране.

Укрзализныця будет внедрять постепенный переход со старого сайта на новый для максимального комфорта всех пользователей.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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innapcholko
innapcholko
14 мая 2024, 18:30
#
Остались вопросы к полностью занятым — но по факту пустым вагонам… как оно так выходит?
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