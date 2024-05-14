Укрзализныця запускает обновленный сайт для покупки билетов на любой поезд

Укрзализныця запускает в бета-режиме обновленный сайт для покупки железнодорожных билетов. Об этом сообщает пресс-служба компании.

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«Для пассажиров, привыкших покупать билеты через сайт, запустили обновленный продукт. Теперь в вебверсии сервиса для покупки билетов доступен расширенный и удобный функционал, включая верификацию аккаунтов через „Дия.Подпись“. Благодаря слаженной работе нашей ИТ-команды, Пассажирской компании и партнеров продолжаем качественную диджилизацию сервисов от Укрзализныци», — отметил председатель правления Укрзализныця и Евгений Лященко.

На обновленном сайте доступны следующие функции:

покупка билетов на любой поезд;

в том числе билеты на поезда Киев — Варшава и Киев — Вена после верификации аккаунта через «Дия. Подпись»;

⁠возврат билетов на международные рейсы после верификации аккаунта;

приобретение билетов в женские купе;

⁠приобретение билетов со скидкой для студентов;

⁠улучшенный поиск поездок с пересадками, в том числе с пересадкой внутри поезда;

⁠возможность докупить билет на любимца или багаж и узнать стоимость этих билетов до приобретения;

⁠безналичная оплата билетов с помощью Apple Pay и Google Pay;

⁠возможность накопления «объятий» по программе лояльности «Железные друзья» для билетов, приобретенных через сайт, с последующим их обменом на партнерские предложения в приложении;

доступ к онлайн-таблице вокзалов по стране.

Укрзализныця будет внедрять постепенный переход со старого сайта на новый для максимального комфорта всех пользователей.