В этом видео финансовый аналитик Алексей Кущ рассказывает о кризисе либерального мира. Почему он возник и ждет ли мир новый экономический порядок.
Кризис либерального мира: Почему он возник и ждет ли мир новый экономический порядок (видео)
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Эксперт также говорит о:
- Фрагментации
- Новых кластерах мира
- Революции глобального Юга
- Национальных криптовалютах
- Мире после фрагментации
- Что будет с США
- Что будет с долларом
- Госдолге США
- Инфляции в США
Источник: Минфин
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