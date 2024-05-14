В первом квартале банки увеличили чистую прибыль на 18% — НБУ

В первом квартале 2024 года платежеспособные банки получили 40,5 млрд грн чистой прибыли или на 18% больше соответствующего показателя 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба НБУ .

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«Главные факторы роста доходности в годовом измерении — увеличение процентных доходов и значительно меньшие отчисления в резервы под убытки от активных операций», — говорится в сообщении регулятора.

ОВГЗ

За последний год банки активнее финансировали потребности правительства, нарастив вложения в ОВГЗ. Это сказалось на структуре процентных доходов: доля доходов банков от ОВГЗ за год (с 1 апреля 2023 года по 1 апреля 2024 года) возросла на 6,7% до более 26%.

Кредитование

В то же время, банки наращивают кредитование: объемы гривневых бизнес-кредитов растут три квартала подряд, розничных — более года. От кредитования юридических и физических лиц платежеспособные банки в первом квартале 2024 года получили 34 млрд грн процентных доходов, что на 13% больше показателя за аналогичный период 2023 года.

«Это результат стабильного роста кредитных портфелей клиентов с середины прошлого года. Однако снижение ставок по новым кредитам сказалось на уменьшении доходности корпоративного кредитного портфеля», — отметили в НБУ.

Другие показатели

Другие финансовые показатели банковской системы за первый квартал 2024 года:

операционные доходы банков составили 78,7 млрд грн (+10,3% в годовом исчислении);

рентабельность капитала банковского сектора по состоянию на 1 апреля 2024 года — 51,1%;

начисленная банками сумма налога на прибыль за первый квартал — 10,3 млрд грн.

По состоянию на 1 апреля только восемь из 63 платежеспособных банков были убыточными с совокупным убытком 111 млн грн.