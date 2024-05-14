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14 мая 2024, 15:45 Читати українською

В россии арестовали активы производителя популярних брендов водки

Районный суд Курска арестовал бывшие российские активы холдинга Global Spirits, который до войны в Украине выпускал водку «Хортиця», «Мороша» и «Первак». Об этом пишет РБК.

Районный суд Курска арестовал бывшие российские активы холдинга Global Spirits, который до войны в Украине выпускал водку «Хортиця», «Мороша» и «Первак».

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В частности, суд наложил арест на Феодосийский завод коньяков и вин, «Крымский винный дом», ликеро-водочные заводы «Русский север» в Вологде и «Родник и К» в подмосковных Мытищах, а также на дистрибьюторов «Традиции успеха», «Стандарт качества» и «Новый уровень».

В качестве взыскателя по делу выступает Генпрокуратура. До этого против основателя Global Spirits Евгения Черняка в россии было возбуждено уголовное дело о финансировании терроризма. По версии следствия, Черняк и «иные лица» перечислили Вооруженным силам Украины более 500 млн руб., а также закупили товары для ведения боевых действий более чем на 90 млн руб. МВД объявило Черняка в розыск, а Росфинмониторинг включил его в реестр лиц, причастных к терроризму и экстремизму.

Уголовное дело в отношении Черняка появилось в результате другого расследования — о взятке, которую, по данным следствия, дал предприниматель Александр Беспалов, купивший в 2022 году у Черняка российские заводы.

Стоимость российских активов Global Spirits составляет не менее 15 млрд руб. В апреле 2022 года активы Global Spirits сменили владельца. При этом источники «Коммерсанта» на алкогольном рынке полагали, что сделка носит формальный характер и активы останутся под контролем Черняка. Сам украинский бизнесмен отрицал, что владеет какими-либо предприятиями в россии.

Ранее Global Spirits сообщала, что после февраля 2022 года холдинг отозвал лицензию на производство алкогольной продукции на российском и белорусском рынках. Использование брендов холдинга на территории россии компания считает неправомерным и оспаривала его в суде Кипра.

До начала войны в Украине «Хортиця» была лидером российского водочного рынка с долей 5,3%, второе место занимала «Мороша» с 4,4%, а третье — «Беленькая» с 4%.

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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0
financialGenius
financialGenius
14 мая 2024, 16:20
#
Ох уж не просто Черняку конечно , что в Украине отжали бизнес, что в рашке решили … только мне не понятно по ихним версиям он ЗСУ помогал, а по версии Украины он рашке помогал или мало ЗСУ дал чтоли?
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0
SamBB
SamBB
14 мая 2024, 16:24
#
Просто випала чудова можливість віджати успішний бізнес, і нею скористались дві сторони…
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