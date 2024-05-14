В первый месяц блокады границы Украина потеряла $660 миллионов — НБУ

Прямые потери импорта товаров в первый месяц блокады польскими фермерами пунктов пропуска на границе Украины составили $500 млн, экспорта — $160 млн. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

В дальнейшем их удалось частично компенсировать: потери импорта — увеличением поставок по другим путям, а экспорта — запуском и наращиванием мощностей нового морского коридора.

Благодаря полноценной работе нового морского коридора, Украина сможет не только компенсировать потери от блокады границ и введение лицензирования зерна, но и вернуться на традиционные зарубежные рынки, утверждают в НБУ.

Подобные тенденции уже наблюдаются. В последние месяцы украинское продовольствие возвращается на рынки Азии и Африки, а металлургическая продукция — на рынки Азии и Америки.

НБУ предполагает, что блокада границ прекратится во втором квартале 2024 года и не приведет к значительным потерям экспортеров.

Негативное влияние на деятельность предприятий-импортеров также не будет продолжительным и компенсируется благодаря использованию запасов и определенному наверстанию поставок в последующие периоды.