Сбой в Coinbase, OKX начала работать в Австралии: что нового на крипторынке

В Coinbase произошел системный сбой

Криптовалютная биржа Coinbase столкнулась с системным сбоем, начавшимся примерно в 7:20 по киевскому времени.

На своей странице в соцсети X команда сообщила, что изучает проблему и работает над ее решением.

«Мы знаем, что у некоторых пользователей могут возникать трудности при отправке криптоактивов или фиатных валют», — отметили в компании.

При этом, по словам Coinbase, средства клиентов находятся в безопасности.

Сбой длился более трех часов. В настоящее время работа биржи полностью возобновлена.

Tether заморозила более $5 миллионов по связанным с фишинговой сетью адресам

Компания Tether заблокировала хранившиеся на них 12 адресов с миллионами USDT. Об этом заявили специалисты платформы MistTrack. По их данным, объем активов на замороженных кошельках составил около $5,2 млн.

Аналитики считают, что заблокированные адреса могут быть связаны с сетью фишинга. Из-за них хакеры отмывали украденные активы, предполагают представители платформы SlowMist.

Пользователям социальной сети X стало интересно, могут ли пострадавшие от фишинга обратиться в Tether для возмещения ущерба? Аналитик Янь Цинь (Yan Qing) подчеркнул, что компания напрямую не взаимодействует с жертвами мошенничества в этом случае.

Эмитент Стэйблкоина может заморозить активы в том случае, если человек обратился в правоохранительные органы или государственные службы для выдачи постановления о блокировании средств, подчеркнул он.

При этом в отдельных случаях Tether способна действовать на опережение, когда дело имеет широкую огласку и очевидные признаки мошенничества, отметили эксперты.

Криптобиржа OKX начала работать в Австралии

Криптовалютная биржа OKX официально приступила к работе в Австралии. В компании заявили, что это хороший рынок с «прозрачной нормативной базой».

OKX Australia поддерживает 85 криптоактивов и 170 спотовых пар, согласно официальному прессрелизу. Она предлагает услуги по торговле и обмену криптовалютами.

Примечательно, что рынок деривативов при этом будет доступен только для проверенных оптовых клиентов. Каким критериям они должны отвечать в релизе не указано.

«Я думаю, что Австралия — это очень недооцененный рынок. Здесь отличные динамика и состав потребителей. Хорошие фундаментальные клиенты, инвесторы, как правило, образованы и живо интересуются новыми технологиями», — заявил президент OKX Хун Фанг в комментарии Cointelegraph.

Криптобиржа Rain потеряла $15 млн в результате эксплойта

Криптовалютная биржа Rain, базирующаяся в Бахрейне (государство, объединяющее группу островов в Персидском заливе между Саудовской Аравией и Ираном), пострадало от эксплойта. В результате хакерской атаки по адресам принадлежащих компании неизвестные вывели активы на $14,8 млн.

Первым о подозрительных операциях сообщил криптоэксперт ZachXBT. По его словам, инцидент произошел еще 29 апреля 2024 года. Аналитик отметил, что из кошельков Rain, содержащих биткоин, Ethereum, Solana и Ripple вывели большой объем средств на другие биржи.

В дальнейшем хакеры конвертировали украденные активы в 137,9 BTC и 1881 ETH. Эти средства перевели в адреса, которые после 29 апреля «умолкли», подчеркнул ZachXBT.

При этом часть сообщества отметила, что версия платформы Rain периодически не функционирует с 5 мая 2024 года. Пользователи считают эти события взаимосвязанными.

Представители биржи подтвердили, что в конце апреля компания столкнулась с инцидентом, приведшим к потере активов. По их словам, сейчас пользовательские средства находятся в сохранности, а пострадавшим в результате атаки клиентам возместят убытки.

Rain утверждает, что сделала ряд шагов по повышению безопасности. Платформа также сотрудничает с государственными регуляторами и стражами порядка в рамках расследования инцидента. В технических подробностях взлома компания не стала углубляться.