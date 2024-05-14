В США китайскую криптоферму вынуждают продать землю у базы с ядерными ракетами

Белый дом приказал китайской группе, занимающейся криптомайнингом в Вайоминге, продать землю, на которой она держит свои серверы, поскольку объект находится рядом с базой, на которой размещены американские ядерные баллистические ракеты. Об этом пишет Financial Times.

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«Президент Джо Байден приказал компании MineOne Partners и ее партнерам продать землю рядом с военно-воздушной базой Уоррен в Вайоминге в течение 120 дней. Он заявил, что группа с Британских Виргинских островов, мажоритарным владельцем которой являются граждане Китая, не сообщила правительству США об этом транзакцию», — пишет газета.

Американские военные размещают ядерные межконтинентальные баллистические ракеты Minuteman III на базе Уоррен на юго-востоке Вайоминга. В опубликованном в понедельник указе о продаже акций Байден заявил, что MineOne использовала специализированное оборудование для майнинга криптовалют, включавшее в себя иностранные технологии, что представляло угрозу национальной безопасности.

«Близость объектов недвижимости, находящихся в иностранной собственности, к стратегической ракетной базе и ключевому элементу американской ядерной триады, а также наличие специализированного оборудования иностранного производства, которое потенциально может способствовать наблюдению и шпионажу, представляет угрозу национальной безопасности США», — говорится в указе Байдена.