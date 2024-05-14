Курс валют на 14 мая: евро и доллар дорожают

Во вторник на наличном рынке курс доллара в покупке не изменился, а в продаже вырос на 5 копеек. Евро подорожал на 6 копеек в покупке и на 9 копеек в продаже.

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Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках в покупке не изменился, а в продаже вырос на 3 копейки. Евро прибавило 5 копеек в покупке и 7 копеек в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 39,50−40,00 грн. Евро покупают за 42,57 грн, а продают за 43,19 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 39,95−40,06, евро — 43,10−43,27 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 39,68−39,72 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 42,81−42,84 грн/евро.

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