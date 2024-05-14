Приватбанк запускает программу персональных скидок и кэшбеков

В Приватбанке появится опция персонализированных скидок и кэшбеков от топовых украинских брендов и компаний в рамках новой программы лояльности «Привет». Об этом сообщили в пресс-службе банка.

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Программа лояльности позволит клиентам пользоваться наиболее интересными предложениями от различных брендов. Она подбирает для каждого человека именно те предложения, которые совпадают с его потребительскими, платежными привычками, географией и даже сменой времени года.

Имеющиеся предложения скидок и кэшбеков от партнеров программы лояльности можно найти в меню «Привет» мобильного приложения или веб-версии Приват24.

Список доступных покупок от постоянных и новых партнеров программы обновляются ежедневно. Предложения выгодных покупок действуют от нескольких дней до месяца.

Чтобы сэкономить средства, достаточно активировать предложение в программе «Привет» и сразу же получать кэшбеки. Количество активированных предложений не ограничено.