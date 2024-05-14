Укрпочта анонсировала две новые марки с образцами крымскотатарской и харьковской вышивки (фото)

Укрпочта ко дню вышиванки, 16 мая, выпустит две новые марки с образцами крымскотатарской и харьковской вышивки. Об этом сообщает пресс-служба Укрпочты.

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На первом наборе, посвященном вышивке Харьковской области, представлена женская рубашка ХІХ ст., на рукавах которой изображены петушки — «символы солнца, света, пробуждения жизни».

Почтовый набор включает: лист «Украинская вышивка — код нации. Харьковская область», конверт «Первый день», художественный конверт формата С6 и карточку.

Характеристики:

Дизайн — Оксаны Шуклиновой

Тираж марки — 800 000

Дата выпуска (год) — 2024

Количество марок в листе — 8+1 купон

Номинал каждой почтовой марки F

На втором наборе изображена крымскотатарская вышивка (женская главная шаль «марама», середина XIX в.), выполненная в традиционной технике тамбурной вышивки Qasnaq (крымскотатарской «к'аснак») с использованием металлизированных (золотых) и шелковых нитей по домотканому полотну.

Почтовый набор включает: лист «Крымскотатарская вышивка — код народа. Автономная Республика Крым», конверт «Первый день», художественный конверт формата С6 и карта.

Характеристики:

Дизайн — Оксаны Шуклиновой

Тираж марки — 800 000

Дата выпуска (год) — 2024

Количество марок в листе — 8+1 купон

Номинал каждой почтовой марки U

Предзаказ

Почтовый набор «Украинская вышивка — код нации. Харьковская область» можно заказать в онлайн-магазине Укрпочты. Его стоимость составляет 266 грн.

Почтовый набор «Крымскотатарская вышивка — код народа. Автономная Республика Крым» стоит 146 грн.