За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1 400 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 485430 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 13 мая: 1400 российских оккупантов, 11 танков, 1 самолет и 49 БПЛА
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Потери врага
- личного состава — около 485430 (+1400) человек,
- танков — 7496 (+11) ед,
- боевых бронированных машин — 14460 (+43) ед,
- артиллерийских систем — 12515 (+28) ед,
- РСЗО — 1070 (+0) ед,
- средства ПВО — 798 (+1) ед,
- самолетов — 351 (+1) ед,
- вертолетов — 325 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 9985 (+49),
- крылатые ракеты — 2197 (+0),
- корабли /катера — 26 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 16907 (+29) ед,
- специальная техника — 2054 (+6).
Источник: Минфин
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