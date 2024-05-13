К закрытию межбанка курс доллара вырос на 17 копеек в покупке и на 16 копеек в продаже. Евро вырос на 31 копейку в покупке и на 30 копеек в продаже.
Курс валют на вечер 13 мая: евро подорожал на межбанке на 30 копеек
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Открытие 13 мая
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Закрытие 13 мая
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Изменения
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39,51/39,56
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39,68/39,72
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17 /16
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42,57/42,60
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42,88/42,90
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31/30
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 39,50−39,95 грн. Евро покупают за 42,51 грн., а продают за 43,10 грн.
В обменниках доллар торгуется за 39,95−40,03, евро — 43,05−43,20 грн.
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Источник: Минфин
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